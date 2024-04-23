Посол пояснила, як Сенат США голосуватиме за нову допомогу Україні

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що голосування за законопроєкт із додатковим фінансуванням для Києва може дещо затягнутися залежно від того, як довго триватимуть виступи сенаторів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Facebook.

За словами посла, розгляд пакета законопроєктів про допомогу, який містить і допомогу Україні, в Сенаті США запланований на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом).

Сенатори мають спершу проголосувати за два питання – внесення поправки сенатора Шумера до законопроєкту про національну безпеку H.R.815, яка дублює рішення Палати представників, і клопотання про завершення дебатів.

"⁠Після цих двох голосувань (за умови їхнього схвалення) сенатори матимуть 30 годин (але не більше години на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведене остаточне голосування", – пояснила Маркарова.

Дипломатка нагадала, що в лютому під час попереднього голосування в Сенаті за допомогу Україні виступи сенаторів тривали всю ніч, тож "тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть".

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. Подробиці документа читайте в цьому матеріалі.

Раніше Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь за новим законом може надійти в Україну вже у квітні.

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