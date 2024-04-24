Німецький ультраправий євродепутат не хоче йти у відставку на тлі шпигунства свого помічника

Топкандидат на виборах до Європарламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини", євродепутат Максиміліан Кра не збирається йти у відставку після того, як його помічника звинуватили у шпигунстві на Китай.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Кра заявив, що не зробив нічого поганого, і його особисто ні в чому не звинувачують.

"Мене не звинувачують ні в яких правопорушеннях. Треба спочатку уточнити, що насправді є правдою", – сказав Кра.

"Я не піду в пекло за ймовірну неналежну поведінку мого працівника", – додав він.

Кра пояснив, що про арешт свого співробітника дізнався з преси. Більше інформації він не має. "Шпигунство на користь іноземної держави є серйозним звинуваченням. Якщо звинувачення підтвердяться, це призведе до негайного припинення його роботи на мене", – сказав Кра.

У понеділок у Дрездені поліція заарештувала громадянина Німеччини Цзяна Г., який працює на Кра помічником у Європарламенті.

За словами федерального генпрокурора, Цзяна Г. звинувачують у діяльності як агента іноземної спецслужби в особливо тяжкій справі. Зокрема, слідчі звинувачують чоловіка в передачі інформації про переговори в Європарламенті та шпигунстві за китайськими опозиціонерами в Німеччині. Європарламент тимчасово відсторонив Г. через звинувачення.

Підозрюваного взяли під варту, повідомила в середу федеральна прокуратура.