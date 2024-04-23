Європарламент відсторонив помічника депутата "АдН", якого підозрюють у шпигунстві 

Європарламент відсторонив помічника євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра, якого раніше затримали за підозрами у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Вдень 23 квітня у пресслужбі Європарламенту повідомили, що призупинили повноваження підозрюваного як співробітника євродепутата.

"З огляду на серйозність звинувачень, Європарламент відсторонив зазначену особу, рішення набуло чинності негайно", – зазначила речниця.

Йдеться про 43-річного помічника Кра на ім’я Цзянь Г. Його підозрюють у передачі агентам китайських спецслужб внутрішньої інформації про переговори та рішення у Європарламенті.

За інформацією Spiegel, йдеться у тому числі про обговорення можливого впливу Китаю на критичну інфраструктуру ЄС, а також проєкту резолюції щодо переслідувань китайською владою релігійного руху "Фалуньгун".

Слідчі підозрюють, що він міг працювати на китайські спецслужби ще до того, як почав працювати з Максиміліаном Кра.

У партії "Альтернатива для Німеччини" заявили, що стурбовані арештом помічника свого євродепутата і висунутими йому звинуваченнями, та "робитимуть усе можливе для підтримки розслідування".

У понеділок у Німеччині повідомили про затримання трьох інших підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю.