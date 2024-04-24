Немецкий ультраправый евродепутат не хочет уходить в отставку на фоне шпионажа своего помощника

Топ-кандидат на выборах в Европарламент от ультраправой "Альтернативы для Германии", евродепутат Максимилиан Кра не собирается уходить в отставку после того, как его помощника обвинили в шпионаже на Китай.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Кра заявил, что не сделал ничего плохого, и его лично ни в чем не обвиняют.

"Меня не обвиняют ни в каких правонарушениях. Надо сначала уточнить, что на самом деле является правдой", – сказал Кра.

"Я не пойду в ад за вероятное неподобающее поведение моего работника", – добавил он.

Кра объяснил, что об аресте своего сотрудника узнал из прессы. Больше информацией он не располагает. "Шпионаж в пользу иностранного государства является серьезным обвинением. Если обвинения подтвердятся, это приведет к немедленному прекращению его работы на меня", – сказал Кра.

В понедельник в Дрездене полиция арестовала гражданина Германии Цзяна Г., который работает на Кра помощником в Европарламенте.

По словам федерального генпрокурора, Цзяна Г. обвиняют в деятельности в качестве агента иностранной спецслужбы в особо тяжком деле. В частности, следователи обвиняют мужчину в передаче информации о переговорах в Европарламенте и шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии. Европарламент временно отстранил Г. из-за обвинений.

Подозреваемого взяли под стражу, сообщила в среду федеральная прокуратура.