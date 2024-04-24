Президент Финляндии назвал лучший способ избежать войны

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна вместе со Швецией, которые недавно присоединились к НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира, в то же время он призвал "меньше говорить и больше готовиться" к войне, чтобы ее избежать.

Об этом он сказал во время визита в Стокгольм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Во время визита Стубб обсудил вопросы обороны, в том числе нынешнюю военную риторику Запада, которая, по его словам, в последнее время стала достаточно агрессивной.

"Лучший способ избежать войны – это меньше говорить и больше готовиться. Я думаю, что вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши телеэкраны заполонили войны в Европе и на Ближнем Востоке", – отметил финский президент.

Он добавил, что эта риторика "может легко нарушить чувство безопасности и веры в будущее у молодых поколений".

По словам Стубба, "Финляндия и Швеция играют важную роль в продвижении мира", отметив, что хотя "это звучит парадоксально", но именно поэтому "мы хотим иметь сильную армию и именно поэтому мы вступили в НАТО".

Финский президент и ранее критиковал разговоры западных лидеров о том, что следующей жертвой нападения России может стать кто-то из членов НАТО, и вместо этого призвал к активной подготовке к военным действиям.

Также Стубб заявлял, что не беспокоится по поводу анонсированных планов России увеличить военное присутствие у границ Финляндии из-за ее вступления в НАТО.