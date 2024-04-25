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У Парижі обвалилися лопаті вітряка знаменитого кабаре "Мулен Руж"

Фото, відео
Новини — Четвер, 25 квітня 2024, 09:43 — Ірина Кутєлєва

У Парижі вночі обвалились лопаті вітряка "Мулен Руж" – одного зі знаменитих місць у французькій столиці.

Про це повідомив телеканал BMFTV, інформує "Європейська правда".

Інцидент стався між другою і третьою годинами ночі. Через падіння лопатей також був пошкоджений фасад кабаре. Букви MOU були зірвані й опинилися на землі.

 
BMFTV

У пожежній службі Парижа повідомили, що внаслідок падіння ніхто не постраждав.

Причини інциденту наразі невідомі.

В "Мулен Руж" заявили, що це перший подібний випадок з часу заснування кабаре у 1889 році.

"На щастя, це сталося після закриття", – сказав співрозмовник телеканалу, зазначивши, що "щотижня технічне керівництво кабаре перевіряє механізм вітряка і не виявило жодних проблем".

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Франція