У Парижі обвалилися лопаті вітряка знаменитого кабаре "Мулен Руж"
Новини — Четвер, 25 квітня 2024, 09:43 —
У Парижі вночі обвалились лопаті вітряка "Мулен Руж" – одного зі знаменитих місць у французькій столиці.
Про це повідомив телеканал BMFTV, інформує "Європейська правда".
Інцидент стався між другою і третьою годинами ночі. Через падіння лопатей також був пошкоджений фасад кабаре. Букви MOU були зірвані й опинилися на землі.
Les joies d’aller bosser à 3h : se retrouver nez à nez avec l’hélice du moulin rouge tombée par terre pic.twitter.com/Xi9zI0TJHu– Adélaïde Malavaud (@AMalavaud) April 25, 2024
У пожежній службі Парижа повідомили, що внаслідок падіння ніхто не постраждав.
Причини інциденту наразі невідомі.
В "Мулен Руж" заявили, що це перший подібний випадок з часу заснування кабаре у 1889 році.
"На щастя, це сталося після закриття", – сказав співрозмовник телеканалу, зазначивши, що "щотижня технічне керівництво кабаре перевіряє механізм вітряка і не виявило жодних проблем".
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