В Париже обвалились лопасти ветряной мельницы знаменитого кабаре "Мулен Руж"

В Париже ночью обвалились лопасти ветряной мельницы "Мулен Руж" – одной из достопримечательностей французской столицы.

Об этом сообщил телеканал BMFTV, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел между двумя и тремя часами ночи. Из-за падения лопастей также был поврежден фасад кабаре. Буквы MOU были сорваны и оказались на земле.

Les joies d’aller bosser à 3h : se retrouver nez à nez avec l’hélice du moulin rouge tombée par terre pic.twitter.com/Xi9zI0TJHu April 25, 2024

BMFTV

В пожарной службе Парижа сообщили, что от падения никто не пострадал.

Причины инцидента пока неизвестны.

В "Мулен Руж" заявили, что это первый подобный случай со времени основания кабаре в 1889 году.

"К счастью, это произошло после закрытия", – сказал собеседник телеканала, отметив, что "каждую неделю техническое руководство кабаре проверяет механизм мельницы и оно не выявило никаких проблем".

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