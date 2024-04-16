Святкування дня народження екскоролеви Данії змінили через пожежу на 400-річній пам'ятці
Королівський дім вирішив понизити урочистість заходів до дня народження королеви Маргрете ІІ, якій виповнюється 84 роки, оскільки подію затьмарила триваюча пожежа на одній з найстаріших будівель Копенгагена.
Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".
Пресслужба королівської родини повідомила, що на тлі пожежі вирішили скасувати урочисту частину до 84-річчя королеви Маргрете ІІ, під час якої оркестр королівської гвардії мав виконувати композиції перед палацом Фреденсборг.
Проте перед палацом все ж відбудеться зміна варти, яку вже зібрались подивитися багато людей.
Нагадаємо, Маргрете II зріклася престолу, але зберегла титул королеви.
Король Фредерік X і королева Марія опублікували заяву з коментарем щодо пожежі, де назвали її "сумним видовищем" та подякували усім причетним до порятунку будівлі і творів мистецтва.
Прем’єрка Данії назвала видовище на місці пожежі жахливим.
"Будівля біржі – це одна з найгарніших будівель Копенгагена, це символ 400 років історії бізнесу у Данії. Незамінна культурна спадщина. Це дуже боляче бачити", – прокоментувала вона.
Нагадаємо, полум’я спалахнуло у будівлі біржі Берсен в центрі Копенгагена приблизно о пів на восьму за місцевим часом. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року. Звичайні люди та рятувальні служби винесли з будівлі десятки картин.
Гасіння пожежі може тривати цілий день. Роботу вогнеборців ускладнює старовинний мідний дах будівлі та встановлене для реставрації риштування.