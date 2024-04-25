Латвія оцінює можливості будівництва заводу з виробництва мін

Міністерство оборони Латвії оцінює можливість будівництва заводу з виробництва мін на території країни.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє Delfi.

Спрудс зазначив, що реалізація проєкту з будівництва у Латвії можлива за три роки.

Робота з проєктування та розвитку виробництва розпочнеться вже цього року.

"Важливо налагодити міжнародне партнерство...Хочемо також співпрацювати з місцевою індустрією і місцевими підприємцями", – наголосив міністр.

Він не хотів розкривати місце, де потенційно можуть побудувати завод, оскільки вся інформація про цей проєкт поки що непублічна.

Коли всі деталі з партнерами будуть узгоджені, Міноборони зможе розкрити розмір необхідного фінансування, так і конкретне місце, додав Спрудс.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.