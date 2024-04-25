Латвия оценивает возможности строительства завода по производству мин

Министерство обороны Латвии оценивает возможность строительства завода по производству мин на территории страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает Delfi.

Спрудс отметил, что реализация проекта по строительству в Латвии возможна за три года.

Работа по проектированию и развитию производства начнется уже в этом году.

"Важно наладить международное партнерство... Хотим также сотрудничать с местной индустрией и местными предпринимателями", – подчеркнул министр.

Он не хотел раскрывать место, где потенциально могут построить завод, поскольку вся информация об этом проекте пока непублична.

Когда все детали с партнерами будут согласованы, Минобороны сможет раскрыть как размер необходимого финансирования, так и конкретное место, добавил Спрудс.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.