Принцеса Іспанії розпочала трирічну військову підготовку

17-річна принцеса Іспанії Леонор у четвер розпочала трирічну військову підготовку.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Міноборони країни, повідомляє DPA.

Як зазначає відомство, представниця монаршої родини пройде підготовку у всіх трьох видах збройних сил: армія, флот та військово-повітряні сили.

Принцеса Леонор відмовиться від щомісячної зарплати в розмірі 400 євро, на яку вона має право, уточнили в Міноборони Іспанії.

Як зізналась журналістам сама принцеса, коли прибула до військової академії в Сарагосі, що північному сході країни, вона мала "велике бажання" розпочати цей новий етап свого життя, але також "трохи нервувала".

Reuters

Представницю монаршої родини супроводжували батьки, король Феліпе VI та королева Летиція, а також її 16-річна сестра Софія. Сам монарх, який пройшов військову підготовку в 1985-1988 роках, заявив дочці, що та "повинна трохи нервувати".

Військова підготовка серед членів королівської сім'ї Іспанії є звичайною справою, не в останню чергу через те, що король або королева також є верховними головнокомандувачами збройних сил.

Раніше норвезька принцеса Марта Луїза взяла участь у новому реаліті-шоу телеканалу Discovery+ Jaget ("Полювання"), у якому зіркові пари намагаються втекти від команди слідчих.

Перед цим народжену в США принцесу Ріту Дженретту Бонкомпаньї Людовізі виселили з римської вілли Casino dell'Aurora, відомої тим, що там зберігається єдина відома фреска видатного італійського художника епохи бароко Караваджо.