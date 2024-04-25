Шведская принцесса будет учиться на офицера

Шведская принцесса Виктория осенью пройдет в армии подготовку, необходимую для офицерского звания.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Вооруженных силах Швеции.

Обучение 46-летней Виктории будет частью ее подготовки к возможному вступлению на престол.

Программа подготовки для офицеров предусмотрена для людей, которые уже имеют высшее образование, и обычно длится 20-25 месяцев. Обучение включает теоретическую и практическую компоненту с целью сформировать "углубленное понимание тактики, военной науки и стратегии".

Принцесса Виктория начала приобретать знания в этой сфере еще с 2003 года, когда прошла трехнедельную базовую подготовку в международном центре шведской армии Swedint, после чего прошла и другие курсы, а параллельно изучала теорию конфликтов и мирного урегулирования.

Напомним, в прошлом году трехлетнюю военную подготовку начала в то время 17-летняя принцесса Испании Леонор. Представительница монаршей семьи пройдет подготовку во всех трех видах вооруженных сил: это армия, флот и военно-воздушные силы.

А в Дании утверждают законодательство, которое расширит призыв также на девушек наравне с юношами.