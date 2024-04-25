Технічний збій спричинив закриття повітряного простору над частиною Норвегії

Технічна проблема змусила авіаційну владу Норвегії тимчасово закрити повітряний простір над півднем країни в четвер, що призвело до значних затримок в аеропорту Осло, який є одним з найбільших у Скандинавії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У заяві державної компанії-оператора більшості цивільних аеропортів Норвегії Avinor йдеться, що "технічна помилка сталася в центрі управління Осло, внаслідок чого повітряний простір на півдні Норвегії був значно обмежений".

Рух у повітряному просторі був поступово відновлено більш ніж через три години, але затримки триватимуть протягом дня, йдеться в заяві компанії.

Пріоритет буде віддано дальнім рейсам, сказала посиланням на речницю Avinor Катрін Фуглесанг Фрамхольт.

"Мине багато часу, перш ніж ми повністю повернемося до нормальної роботи", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що затримки та скасування рейсів вплинуть на значну частину Європи в четвер, після того, як влада не змогла домовитися з частиною французьких працівників авіадиспетчерської служби про запобігання страйку.

А минулої неділі з будівлі Кишинівського аеропорту евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.