Технічний збій спричинив закриття повітряного простору над частиною Норвегії
Технічна проблема змусила авіаційну владу Норвегії тимчасово закрити повітряний простір над півднем країни в четвер, що призвело до значних затримок в аеропорту Осло, який є одним з найбільших у Скандинавії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У заяві державної компанії-оператора більшості цивільних аеропортів Норвегії Avinor йдеться, що "технічна помилка сталася в центрі управління Осло, внаслідок чого повітряний простір на півдні Норвегії був значно обмежений".
Рух у повітряному просторі був поступово відновлено більш ніж через три години, але затримки триватимуть протягом дня, йдеться в заяві компанії.
Пріоритет буде віддано дальнім рейсам, сказала посиланням на речницю Avinor Катрін Фуглесанг Фрамхольт.
"Мине багато часу, перш ніж ми повністю повернемося до нормальної роботи", – додала вона.
Раніше повідомлялося, що затримки та скасування рейсів вплинуть на значну частину Європи в четвер, після того, як влада не змогла домовитися з частиною французьких працівників авіадиспетчерської служби про запобігання страйку.
А минулої неділі з будівлі Кишинівського аеропорту евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.