Страйк авіадиспетчерів у Франції вплине на рейси по всій Європі

Затримки та скасування рейсів вплинуть на значну частину Європи в четвер, після того, як влада не змогла домовитися з частиною французьких працівників авіадиспетчерської служби про запобігання страйку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Французьке управління цивільної авіації DGAC повідомило в середу, що попросило авіакомпанії скасувати 75% рейсів у четвер в паризькому аеропорту Орлі, 55% рейсів у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль і 65% рейсів у Марселі.

Страйки авіадиспетчерів у Франції часто впливають на подорожі в Європі, обмежуючи не лише польоти до Франції, але й через повітряний простір країни.

Авіакомпанія Ryanair попередила, що їй доведеться скасувати понад 300 рейсів, в тому числі з Великої Британії до Іспанії та Італії, в результаті страйків у четвер, поновивши тиск на посадовців Європейського Союзу, щоб вони чинили більший тиск на Францію, щоб обмежити вплив трудових акцій.

"Французькі авіадиспетчери можуть страйкувати, це їхнє право, але ми повинні скасовувати французькі рейси, а не рейси з Ірландії в Італію чи з Німеччини в Іспанію або зі Скандинавії в Португалію", – заявив у середу генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Скасування рейсів відбулося навіть після того, як SNCTA, найбільша профспілка авіадиспетчерів Франції, заявила, що скасовує страйк 25 квітня після досягнення угоди з керівництвом щодо умов праці.

Угода була укладена занадто пізно, щоб уникнути перебоїв у роботі, а переговори з іншими профспілками ще не були завершені, зазначили в DGAC.

"Хоча відкликання повідомлення про страйк може принести деяке полегшення для деяких пасажирів, його характер в останню хвилину означає, що все ще будуть значні перебої в польотах у Франції та в інших частинах Європи", – заявила в середу Нашанія Георгуцаку, голова галузевої групи Airlines for Europe (A4E).

A4E заявила, що 16 тисяч рейсів були скасовані і 85 тисяч затримані минулого року через страйки авіадиспетчерів в Європі.

Представники галузі також висловили занепокоєння, що страйки авіадиспетчерів можуть становити ризик для Олімпійських ігор у Парижі, якщо не буде укладено достатньої кількості угод заздалегідь.

Очікується, що понад мільйон мандрівників в'їдуть і виїдуть з Парижа під час Ігор, тому страйки можуть спричинити ще більші перебої в роботі.

Як повідомлялося, протягом 15 місяців не припиняються переговори між, з одного боку, Генеральною дирекцією цивільної авіації Франції, яка хоче реформувати роботу аеронавігаційних служб, зокрема, щоб впоратися зі збільшенням повітряного руху, і, з іншого боку, профспілками, які не проти, але вимагають в обмін на це підвищення зарплат, переваг у вигляді премій, відпусток або перегляду зарплат.

У грудні минулого року більшість профспілок взяли на себе зобов'язання не страйкувати під час Олімпіади, незалежно від причини, знову ж таки в обмін на збільшення розміру своїх премій.

Нагадаємо, у квітні Lufthansa та профспілка, яка представляє інтереси бортпровідників, досягли угоди щодо заробітної плати; раніше через це питання Німеччину сколихнули страйки.