Технический сбой привел к закрытию воздушного пространства над частью Норвегии

Техническая проблема заставила авиационные власти Норвегии временно закрыть воздушное пространство над югом страны в четверг, что привело к значительным задержкам в аэропорту Осло, одном из крупнейших в Скандинавии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В заявлении государственной компании-оператора большинства гражданских аэропортов Норвегии Avinor говорится, что "техническая ошибка произошла в центре управления Осло, в результате чего воздушное пространство на юге Норвегии было значительно ограничено".

Движение в воздушном пространстве было постепенно восстановлено более чем через три часа, но задержки будут продолжаться в течение дня, говорится в заявлении компании.

Приоритет будет отдан дальним рейсам, сказала представительница Avinor Катрин Фуглесанг Фрамхольт.

"Пройдет много времени, прежде чем мы полностью вернемся к нормальной работе", – добавила она.

Ранее сообщалось, что задержки и отмены рейсов повлияют на значительную часть Европы в четверг, после того, как французские власти не смогли договориться с частью французских работников авиадиспетчерской службы о предотвращении забастовки.

А в минувшее воскресенье из здания Кишиневского аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал из-за угрозы взрыва.