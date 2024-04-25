Столтенберг уперше політав на винищувачі Eurofighter

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини 25 квітня вперше політав на винищувачі Eurofighter.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Північноатлантичного Альянсу.

Столтенберг здійснив політ на винищувачі в межах візиту до авіабази Лааге на півночі Німеччини, де дислокується 73-тє тактичне авіаційне крило німецьких Військово-повітряних сил.

Фото: пресслужба НАТО

Генсек назвав політ "чудовим досвідом", підкресливши важливість авіабази Лааге для НАТО, "тому що звідси здійснюється підготовка найкращих пілотів у світі, а також підтримка різних місій з патрулювання повітряного простору, що є важливим у більш складному середовищі безпеки".

Фото: пресслужба НАТО

Під час прес-конференції з командувачем ВПС Німеччини генерал-лейтенантом Інго Герхарцем Столтенберг також подякував Німеччині за її вирішальну роль у підтримці України як найбільшого військового донора в Європі.

Фото: пресслужба НАТО

Нагадаємо, у 2021 році тодішня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс проїхалась на танку в Естонії.