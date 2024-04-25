Столтенберг впервые полетал на истребителе Eurofighter

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию 25 апреля впервые полетал на истребителе Eurofighter.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Столтенберг совершил полет на истребителе в рамках визита на авиабазу Лааге на севере Германии, где дислоцируется 73-е тактическое авиационное крыло немецких Военно-воздушных сил.

Фото: пресс-служба НАТО

Генсек назвал полет "замечательным опытом", подчеркнув важность авиабазы Лааге для НАТО, "потому что отсюда осуществляется подготовка лучших пилотов в мире, а также поддержка различных миссий по патрулированию воздушного пространства, что является важным в более сложной среде безопасности".

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Фото: пресс-служба НАТО

Во время пресс-конференции с командующим ВВС Германии генерал-лейтенантом Инго Герхартцом Столтенберг также поблагодарил Германию за ее решающую роль в поддержке Украины как крупнейшего военного донора в Европе.

Фото: пресс-служба НАТО

Напомним, недавно глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен полетала на истребителе F-16.

А в 2021 году тогдашний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке в Эстонии.