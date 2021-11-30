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Глава МЗС Британії проїхалась на танку в Естонії і застерегла Росію від агресії

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Вівторок, 30 листопада 2021, 21:01

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час візиту до Естонії застерегла Росію від "стратегічної помилки", маючи на увазі потенційну можливість військового вторгнення в Україну.

Слова Трас цитує британське МЗС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми хочемо миру, в якому свобода та демократія не просто виживають, а процвітають. З цією метою ми разом з іншими демократичними країнами виступимо проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах, щоб забезпечити їхню безпеку та підвищити їхню економічну стійкість", - сказала Трасс.

 

Трасс цього тижня вперше бере участь у міністерській зустрічі НАТО у Ризі і перед нею відвідала британський контингент в Естонії. Понад 800 британських солдатів зараз дислокуються там у рамках посиленої передової присутності НАТО на східному фланзі.

Трасс серед іншого проїхалася на танку. "Ми вже бачили цей сценарій Кремля і раніше, коли Росія хибно стверджувала, що її незаконна анексія Криму була відповіддю на агресію НАТО. Будь-яке припущення про те, що НАТО провокує росіян, явно неправильне. Будь-які дії Росії щодо підриву свободи та демократії, якими користуються наші партнери, були б стратегічною помилкою", - сказала вона.

Британські ЗМІ після публікації фото Трасс на танку порівняли її х колишньою прем'єркою Маргарет Тетчер і заявили про прояв лідерських амбіцій з боку глави МЗС. Тетчер також здійснила поїздку на танку 1986 року під час відвідин ФРН.

Трасс 1 грудня зустрінеться у Ризі з українським колегою Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

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