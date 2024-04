Міністерка оборони Нідерландів прилетіла до Румунії на F-16

До Румунії прибули три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів для Європейського центру підготовки пілотів F-16 в Румунії, де зокрема проходять навчання українські пілоти.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише "Європейська правда".

У середу румунський міністр оборони Анджел Тилвар зустрівся зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен на 86-й авіабазі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце" в місті Борча, де минулого року відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC).

Як зазначили у відомстві, нідерландська міністерка прилетіла на борту одного з винищувачів. У повітряному просторі Румунії літак з Оллонгрен зустріли два літаки F-16 ВПС Румунії, на борту яких перебували міністр Тилвар і начальник штабу оборони Георгіца Влад.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg