Міністерка оборони Нідерландів прилетіла до Румунії на F-16

До Румунії прибули три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів для Європейського центру підготовки пілотів F-16 в Румунії, де зокрема проходять навчання українські пілоти.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише "Європейська правда".

У середу румунський міністр оборони Анджел Тилвар зустрівся зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен на 86-й авіабазі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце" в місті Борча, де минулого року відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC).

Як зазначили у відомстві, нідерландська міністерка прилетіла на борту одного з винищувачів. У повітряному просторі Румунії літак з Оллонгрен зустріли два літаки F-16 ВПС Румунії, на борту яких перебували міністр Тилвар і начальник штабу оборони Георгіца Влад.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg – Angel Tîlvăr (@AngelTilvar) April 17, 2024

"Ми вітаємо прибуття ще трьох голландських літаків F-16 до Румунії для Європейського центру підготовки F-16", – сказав Тилвар.

Міністри обговорили військово-політичні і безпекові питання з акцентом на Чорноморський регіон.

Очільники оборонних відомств висловили готовність знайти рішення для продовження роботи Європейського навчального центру F-16 після 2025 року.

Центр навчання на F-16 у Фетешті відкрили в листопаді 2023 року в межах зусиль союзників Києва із навчання українських льотчиків на винищувачах західного зразка.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди – літаки F-16, а компанія Lockheed Martin – інструкторів та обслуговування.

Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі у Фетешті триватиме приблизно пів року.

Окрім Румунії, українські льотчики проходять або будуть проходити підготовку на F-16 у США, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.