США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони Росії

Міністерство фінансів США 25 квітня оголосило про санкції проти понад десяток юридичних, фізичних та юридичних осіб, які відігравали ключову роль у сприянні та фінансуванні продажу іранських дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Підсанкційні особи, як стверджується, допомагали таємно продавати іранські безпілотники для Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL).

Воно своєю чергою бере участь у постачанні дронів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також Росії для ведення нею повномасштабної війни в Україні.

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Серед внесених до чорного списку компаній Мінфін США окремо згадує підставну юрособу Sahara Thunder, яка контролює комерційну діяльність MODAFL і відіграє ключову роль у проєктуванні, виробництві та продажі Іраном.

Також США наклали санкції на дві компанії та судно, що беруть участь у постачанні іранських товарів компанії, пов’язаній із Генеральним штабом Збройних сил Ірану.

Паралельно Велика Британія і Канада запроваджують санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, причетних до закупівель іранських дронів та іншої діяльності, пов'язаної з військовою сферою, зазначає американське Міністерство фінансів.

США регулярно накладають санкції проти іранських осіб, причетних до програми з виробництва безпілотників Тегерана.

Минулого тижня, у відповідь на масований іранський обстріл Ізраїлю, Штати внесли в чорний список 16 фізичних і двох юридичних осіб, причетних до виробництва дронів, які Тегеран використав під час атаки на Ізраїль 13 квітня.