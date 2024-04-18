США та Британія наклали нові санкції на Іран через масований обстріл Ізраїлю

Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило американське Міністерство фінансів.

Санкції США охопили 16 фізичних і двох юридичних осіб – усі вони пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та причетні до виробництва дронів, які Тегеран використав під час атаки на Ізраїль 13 квітня.

Додатково у чорний список США потрапили п’ять компаній, які постачають Ірану компоненти для виробництва сталі, та три дочірні компанії іранського виробника авто, що співпрацює з КВІР.

Крім того, американське Міністерство торгівлі запроваджує додаткові заходи експортного контролю, покликані обмежити доступ Ірану до мікроелектроніки, яку той використовує у виробництві зброї.

Санкції Великої Британії стосуються кількох іранських військових організацій, фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії БПЛА та балістичних ракет.

"Ми продовжимо використовувати наші санкційні повноваження для протидії Ірану, причому подальші дії будуть оголошені в найближчі дні і тижні", – йдеться в заяві міністерки фінансів США Джанет Єллен.

Запровадження нових санкцій США проти Тегерана напередодні анонсував Білий дім.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня також погодились розширити режим санкцій, пов’язаний із військовою допомогою Ірану Росії, у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль із використанням сотень ракет і дронів у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.