США наложили санкции на сеть, которая помогала передавать иранские дроны России

Министерство финансов США 25 апреля объявило о санкциях против более десятка юридических, физических и юридических лиц, которые играли ключевую роль в содействии и финансировании продажи иранских дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Подсанкционные лица, как утверждается, помогали тайно продавать иранские беспилотники для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL).

Оно в свою очередь участвует в поставках дронов для Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также России для ведения ею полномасштабной войны в Украине.

Реклама:

Среди внесенных в черный список компаний Минфин США отдельно упоминает подставное юрлицо Sahara Thunder, которое контролирует коммерческую деятельность MODAFL и играет ключевую роль в проектировании, производстве и продаже Ираном.

Также США наложили санкции на две компании и судно, участвующие в поставках иранских товаров компании, связанной с Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана.

Параллельно Великобритания и Канада вводят санкции против нескольких юридических и физических лиц, причастных к закупкам иранских дронов и другой деятельности, связанной с военной сферой, отмечает американское Министерство финансов.

США регулярно накладывают санкции против иранских лиц, причастных к программе по производству беспилотников Тегерана.

На прошлой неделе, в ответ на массированный иранский обстрел Израиля, Штаты внесли в черный список 16 физических и двух юридических лиц, причастных к производству дронов, которые Тегеран использовал во время атаки на Израиль 13 апреля.