До Хорватії прибули перші придбані у Франції винищувачі Rafale

Перші шість з 12 багатоцільових винищувачів Rafale, придбаних Хорватією у Франції, приземлилися на військово-повітряній базі поблизу Загреба у четвер під час урочистої церемонії за участю високопосадовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Франція має поставити решту шість літаків 2025 року. Це дозволить хорватським ВПС замінити застарілі винищувачі МіГ-21 радянського виробництва.

AP

Ronald Gorsic/Cropix

Міністерство оборони Хорватії заявило, що прибуття літаків з Франції, які пілотували хорватськими екіпажі, є історичним моментом для країни.

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"Це історичний момент для Хорватії, ми здійснили нашу мрію", – сказав прем'єр Хорватії Андрей Пленкович на церемонії, через кілька хвилин після того, як шість винищувачів по черзі приземлилися на злітно-посадкову смугу.

За словами французького виробника літаків Dassault Aviation, винищувачі оснащені передовими атакувально-навігаційними системами.

Угоду, яку Хорватія підписала 2021 року з Dassault Aviation, оцінюють у понад мільярд євро. Окрім винищувачів, контракт охоплює системи озброєння, запасні частини, логістику та навчання.

Війна в Україні прискорила і для Сербії диверсифікацію джерел озброєння, через що країна вирішила придбати винищувачі у Франції, а не в Росії, заявив раніше виданню Financial Times сербський посадовець на умовах анонімності.

Нагадаємо, нещодавно президент Сербії Александар Вучич відвідав Париж, де повідомив про наміри у найближчі два місяці підписати угоди про закупівлю 12 французьких багатоцільових винищувачів Rafale.

Сербія розглядає можливість закупівлі нових літаків Rafale понад два роки після того, як її сусідка Хорватія придбала 12 вживаних винищувачів того ж типу приблизно за 1 мільярд євро.