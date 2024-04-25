В Хорватию прибыли первые приобретенные у Франции истребители Rafale

Первые шесть из 12 многоцелевых истребителей Rafale, приобретенных Хорватией у Франции, приземлились на военно-воздушной базе вблизи Загреба в четверг во время торжественной церемонии с участием высокопоставленных чиновников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Франция должна поставить остальные шесть самолетов в 2025 году. Это позволит хорватским ВВС заменить устаревшие истребители МиГ-21 советского производства.

AP

Ronald Gorsic/Cropix

Министерство обороны Хорватии заявило, что прибытие самолетов из Франции, которые пилотировали хорватскими экипажи, является историческим моментом для страны.

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"Это исторический момент для Хорватии, мы осуществили нашу мечту", – сказал премьер Хорватии Андрей Пленкович на церемонии, через несколько минут после того, как шесть истребителей по очереди приземлились на взлетно-посадочную полосу.

По словам французского производителя самолетов Dassault Aviation, истребители оснащены передовыми атакующе-навигационными системами.

Соглашение, которое Хорватия подписала в 2021 году с Dassault Aviation, оценивается в более чем миллиард евро. Кроме истребителей, контракт охватывает системы вооружения, запасные части, логистику и обучение.

Война в Украине ускорила и для Сербии диверсификацию источников вооружения, из-за чего страна решила приобрести истребители во Франции, а не в России, заявил ранее изданию Financial Times сербский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, что недавно президент Сербии Александар Вучич посетил Париж, где сообщил о намерениях в ближайшие два месяца подписать соглашения о закупке 12 французских многоцелевых истребителей Rafale.

Сербия рассматривает возможность закупки новых самолетов Rafale более двух лет после того, как ее соседка Хорватия приобрела 12 подержанных истребителей того же типа примерно за 1 миллиард евро.