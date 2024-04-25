Путін збирається в Китай у травні

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що у травні планує відвідати Китай.

Про це він сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

На прохання одного з учасників цього дійства передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну книгу Путін відповів: "У мене планується візит у травні, я обов'язково візьму із собою і передам нашому другу цю книгу".

Востаннє він відвідував Китай у жовтні 2023 року, де зокрема запам’ятався зустріччю з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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Росія та Китай суттєво поглибили відносини з початку російської повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

Для Москви КНР є важливим ринком збуту власних товарів, а також обходу західних санкцій. Натомість Китай отримав вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв і доступу до величезних природних ресурсів.

Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.