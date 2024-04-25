Блінкен закликав США і Китай відповідально вирішувати свої розбіжності

Держсекретар Ентоні Блінкен закликав Сполучені Штати і Китай "відповідально" вирішувати свої розбіжності.

Заяву американського урядовця наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

За день до зустрічі з вищим китайським керівництвом для обговорення гострих питань, серед яких Росія, Тайвань і торгівля, Блінкен відвідав Шанхай, де скуштував місцеву кухню, подивився баскетбольний матч і прогулявся знаменитою набережною Бунд.

Блінкен заявив, що президент США Джо Байден налаштований на "прямий і тривалий" діалог між двома країнами попри те, що напруженість у відносинах між країни зростає вже багато років.

"Я думаю, що важливо підкреслити цінність – фактично, необхідність – прямої взаємодії, розмови один з одним, викладення наших розбіжностей, які є реальними, і прагнення працювати над їх подоланням. Ми маємо зобов'язання перед нашим народом – і навіть зобов'язання перед світом – відповідально управляти відносинами між нашими двома країнами", – підкреслив він.

Очікується, що під час зустрічі з керівництвом Китаю в Пекіні Блінкен висловить занепокоєння щодо відносин між Китаєм і Росією.

Також американські посадовці кажуть, що держсекретар закликатиме Китай діяти стримано щодо Тайваню, оскільки наступного місяця на острові відбудеться інавгурація нового президента.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 24 квітня, прибув до китайського Шанхая. Загалом його візит до Китаю триватиме три дні.

Раніше Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Перед цим міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу Росії з боку його банків та компаній у війні проти України, а також готові відповідати заходами на різке зростання дешевого експорту з КНР.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.