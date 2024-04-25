У США заявили, що Китай "обрав сторону" і не претендує на нейтралітет у війні РФ проти України

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Про це американська дипломатка заявила в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Китай "обирає сторону" і більше не може претендувати на нейтральну позицію у війні РФ проти України.

"КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося", – зазначила Сміт.

Посол підкреслила, що США "все частіше спостерігають матеріальну підтримку" Росії з боку Китаю, додавши, що ці товари подвійного призначення відіграли вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких з її цілей проти України.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з продовженням деяких з цих актів агресії", – сказала вона.

Сміт розповіла, що Китай надає РФ "верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, яка використовується як метальний заряд".

Посол додала, що наразі немає доказів того, що Китай надає пряму "військову підтримку" Росії, однак країна надає товари, які використовуються як у військових, так і цивільних цілях – і це допомагає РФ у війні проти України.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Перед цим міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу Росії з боку його банків та компаній у війні проти України, а також готові відповідати заходами на різке зростання дешевого експорту з КНР.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.