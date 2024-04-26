Поліція демонтувала наметове містечко пропалестинських протестувальників у центрі Берліна
Поліція Берліна демонтувала намети, встановлені пропалестинськими протестувальниками у центрі столиці.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Протестувальники встановили намети в урядовому кварталі у рамках акції із закликом зупинити операцію Ізраїлю у секторі Гази вже понад 2 тижні тому.
Поліція Берліна врешті заборонила таку форму протесту та повідомила про це організаторів.
Вранці близько 150 правоохоронців демонтували близько двох десятків наметів, встановлених перед будівлею уряду, супроводжуючи це закликами розходитися через гучномовець. Всередині виявилося близько 20 учасників протесту.
У поліції пояснили рішення про заборону тим, що протестувальники у таборі "вчиняли кримінальні правопорушення", у тому числі підбурювали до ненависті, і були випадки застосування сили до правоохоронців, а також намети у центрі міста не відповідали деяким вимогам, як щодо захисту зелених зон і захисту деяких будівель.
Тим часом група британських правозахисників хоче через суд заблокувати військову допомогу Ізраїлю.
У Франції через суперечки довкола ізраїльсько-палестинського конфлікту дійшло до сутички в елітному університеті.