Поліція демонтувала наметове містечко пропалестинських протестувальників у центрі Берліна

Поліція Берліна демонтувала намети, встановлені пропалестинськими протестувальниками у центрі столиці.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Протестувальники встановили намети в урядовому кварталі у рамках акції із закликом зупинити операцію Ізраїлю у секторі Гази вже понад 2 тижні тому.

Поліція Берліна врешті заборонила таку форму протесту та повідомила про це організаторів.

Реклама:

Вранці близько 150 правоохоронців демонтували близько двох десятків наметів, встановлених перед будівлею уряду, супроводжуючи це закликами розходитися через гучномовець. Всередині виявилося близько 20 учасників протесту.

dpa

У поліції пояснили рішення про заборону тим, що протестувальники у таборі "вчиняли кримінальні правопорушення", у тому числі підбурювали до ненависті, і були випадки застосування сили до правоохоронців, а також намети у центрі міста не відповідали деяким вимогам, як щодо захисту зелених зон і захисту деяких будівель.

Тим часом група британських правозахисників хоче через суд заблокувати військову допомогу Ізраїлю.

У Франції через суперечки довкола ізраїльсько-палестинського конфлікту дійшло до сутички в елітному університеті.