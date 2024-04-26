Полиция демонтировала палаточный городок пропалестинских протестующих в центре Берлина

Полиция Берлина демонтировала палатки, установленные пропалестинскими протестующими в центре столицы.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Протестующие установили палатки в правительственном квартале в рамках акции с призывом остановить операцию Израиля в секторе Газа уже более 2 недель назад.

Полиция Берлина в конце концов запретила такую форму протеста и сообщила об этом организаторам.

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Утром около 150 правоохранителей демонтировали около двух десятков палаток, установленных перед зданием правительства, сопровождая это призывами расходиться через громкоговоритель. Внутри оказалось около 20 протестующих.

dpa

В полиции объяснили решение о запрете тем, что протестующие в лагере "совершали уголовные правонарушения", в том числе подстрекали к ненависти, и были случаи применения силы к правоохранителям, а также палатки в центре города не соответствовали некоторым требованиям, как о защите зеленых зон и защите некоторых зданий.

Тем временем группа британских правозащитников хочет через суд заблокировать военную помощь Израилю.

Во Франции из-за споров вокруг израильско-палестинского конфликта дошло до столкновения в элитном университете.