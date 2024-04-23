У Франції дійшло до сутички в елітному університеті через війну в Газі

Члени правих і ультраправих студентських організацій зіткнулися зі студентськими активістами лівого руху "Франція нескорена" перед конференцією лідера руху Жан-Люка Меланшона в елітному французькому університеті Sciences Po.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Триразовий кандидат в президенти Франції Меланшон отримав дозвіл на проведення своєї конференції в Sciences Po після того, як заходи в інших університетах і громадських місцях були скасовані академічними і державними чиновниками з міркувань безпеки.

Рух "Франція нескорена", який зробив свою опозицію до війни в Газі центральною темою своєї європейської виборчої кампанії, засудив те, що він назвав "цензурою" і "надзвичайно тривожним прецедентом для нашої демократії".

Рух був втягнутий у суперечки протягом останніх шести місяців після того, як відмовився назвати ХАМАС "терористичною" організацією, натомість назвавши напад 7 жовтня "воєнним злочином".

Серед випускників Sciences Po є президент Франції Емманюель Макрон, і вона відома як розсадник французького політичного класу. Кілька десятків членів студентського осередку "Нескорених" зіткнулися з активістами UNI – студентської профспілки з традиційно міцними зв'язками з консервативною партією "Республіканці" та колективом "Немезида" – ісламофобським ультраправим угрупованням, яке офіційно виступає за права жінок.

🔴 Le @Coll_Nemesis arrive devant Sciences Po Paris en soutien à l’UNI pour dénoncer la venue de Jean-Luc Mélenchon. pic.twitter.com/DhSP4ta1Lr – Boulevard Voltaire (@BVoltaire) April 22, 2024

"Франція нескорена" і ультраліві корумпують університети", – заявила журналістам представниця UNI Івенн Ле Коз.

Студенти, які виступали проти Меланшона, скандували заклики позбавити університети від "ісламо-лівацтва", а активісти опозиції відповідали антифашистськими та антиізраїльськими гаслами.

Коли Меланшон прямував до університету, на нього накинувся чоловік, який звинуватив 72-річного політика в "пособництві ХАМАС". Подальша конференція також була ненадовго перервана протестувальниками.

Під час заходу Меленшон подвоїв свою пропалестинську позицію, поширивши свої думки на людей в Газі, яких "вбивають як об'єкти", перед тим, як представити свою останню книгу, опубліковану минулого року, яка закликає до дій в напрямку "громадянської революції".

Він також відкинув звинувачення в антисемітизмі, з якими він зіткнувся, в тому числі від міністра юстиції Еріка Дюпон-Моретті.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила масове зростання антисемітизму в Європі після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.