Британські правозахисники хочуть через суд заблокувати військову допомогу Ізраїлю

Високий суд Лондона розгляне позов палестинської правозахисної організації "Аль-Хак" і британської правозахисної організації Global Legal Action Network, які вимагають заблокувати постачання зброї Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Організації подали позов ще в грудні 2023 року, закликаючи уряд Британії припинити видачу дозволів на експорт зброї до Ізраїлю. У лютому справу закрили, але суддя Високого суду 23 квітня ухвалив рішення про її перегляд.

Під час подання позову юристи правозахисних груп стверджували, що існує "явний ризик" використання британської зброї "для вчинення або сприяння вчиненню серйозних порушень міжнародного гуманітарного права" в секторі Гази.

Представник Міністерства бізнесу й торгівлі Британії Джеймс Іді у відповідь стверджував, що це питання розглядається "з особливою увагою і ретельністю", а рішення про постачання Ізраїлю зброї "завжди були законними і зокрема раціональними".

Заклики британських правозахисників припинити постачання зброї до Ізраїлю посилились після того, як 1 квітня в Газі в результаті ізраїльського авіаудару загинули семеро працівників благодійної організації World Central Kitchen, зокрема троє громадян Британії.

Нагадаємо, що на початку квітня Нікарагуа закликала суддів Міжнародного суду ООН змусити Німеччину припинити військову допомогу Ізраїлю, стверджуючи, що підтримка Берліна сприяє актам геноциду та порушенням міжнародного гуманітарного права в Газі.

МЗС Німеччини відкинуло звинувачення Нікарагуа, які почав розглядати Міжнародний суд ООН.