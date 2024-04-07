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Німецькі винищувачі підняли для перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем

Новини — Неділя, 7 квітня 2024, 12:38 — Христина Бондарєва

Німецькі Військово-повітряні сили в суботу підіймали свої винищувачі над Балтійським морем, щоб перехопити російський Іл-20.

Про це німецькі ВПС повідомили у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Німецькі літаки були змушені піднятися з бази в Ліелварде у Латвії.

"Наші євровинищувачі з VAPB вилетіли сьогодні з Ліелварде в захисний рейс, щоб перехопити російський Іл-20 над Балтійським морем, який рухався без транспондера", – йдеться у повідомленні німецьких ВПС.

Це вже не перший такий інцидент з перехоплення російського літака радіоелектронної розвідки Іл-20. 

В лютому французький винищувач Mirage 2000 перехопив російський літак Іл-20 біля узбережжя Естонії.

А в січні Німеччина підняла в повітря з авіабази Лааге на північному сході винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів.

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