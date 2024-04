Німецькі винищувачі підняли для перехоплення російського Іл-20 над Балтійським морем

Німецькі Військово-повітряні сили в суботу підіймали свої винищувачі над Балтійським морем, щоб перехопити російський Іл-20.

Про це німецькі ВПС повідомили у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Німецькі літаки були змушені піднятися з бази в Ліелварде у Латвії.

"Наші євровинищувачі з VAPB вилетіли сьогодні з Ліелварде в захисний рейс, щоб перехопити російський Іл-20 над Балтійським морем, який рухався без транспондера", – йдеться у повідомленні німецьких ВПС.

24/7 bedeutet auch am Wochenende. Unsere Eurofighter von #VAPB sind heute in Lielvarde 🇱🇻 zu einem Schutzflug gestartet um eine 🇷🇺 COOT-A (Il-20) über der baltischen See abzufangen, die ohne Transponder unterwegs war. @gaisa_speki @NATO @GermanyNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/p9wzXKMmn5