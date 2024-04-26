Немецкие ВВС третий раз с начала года перехватывают российский разведывательный самолет

Немецкие истребители Eurofighter, которые дислоцируются на авиабазе Лааге, 26 апреля поднимались в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Twitter (X) Военно-воздушные силы Германии.

Согласно сообщению, истребители в составе Группы быстрого реагирования (QRA) вылетели из Лааге около 12:45 для участия в перехвате российского самолета.

"Российский Ил-20 был обнаружен в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и впоследствии сопровождался дальше", – добавили в немецких ВВС.

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Unsere 🇩🇪 #QRA Eurofighter sind heute gegen 12:45 Uhr von Laage aus zum Alpha-Scramble aufgestiegen. Es wurde eine 🇷🇺 IL-20 (COOT-A) im internationalen Luftraum über der Ostsee identifiziert und anschließend weiter begleitet. @NATO #WeAreNATOhttps://t.co/LeWWrzfXtZ pic.twitter.com/cEMwQPXdZA – Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2024

Отметим, что с начала 2024 года немецкие истребители уже в третий раз перехватывают разведывательный самолет России над Балтийским морем. Предыдущие случаи фиксировали в январе и в начале апреля.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.