Орбан нарікає на "жалюгідний стан" свободи слова у Європі

Глава угорського уряду Віктор Орбан поскаржився, що стан свободи слова у Європі є жалюгідним на відміну від Угорщини, де, як він стверджує, людей не карають за особисту думку.

Про це Орбана сказав у п’ятницю в радіоефірі, його цитує угорське незалежне видання Telex, пише "Європейська правда".

Орбан вийшов в ефір державної радіостанції вперше після тривалої паузи. Він майже не спілкувався навіть з підконтрольними уряду медіа після того, як на початку лютого вибухнув "педофільський скандал". За останні 14 років для Орбана стало звичним давати інтерв’ю на радіо щоп’ятниці, а цього року він зробив це лише чотири рази.

"Свобода слова перебуває в жалюгідному стані в Європі", – сказав угорський прем'єр-міністр, наголосивши, що політики, університети та ЗМІ у Європі стали "одноколірними".

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Він згадав про консервативну конференцію, яку цього місяця закривала місцева влада в Брюсселі, заявивши, що "готелям і підприємствам громадського харчування відкрито погрожували".

Орбан сказав, що кожен, хто має у європейських країнах думку, відмінну від загальноприйнятої, ризикує втратити роботу.

"Слухачам це може здатися перебільшенням, але на Заході не можна просто публікувати щось у Facebook. Якщо ваша думка відрізняється від мейнстріму, ви ризикуєте втратити роботу. Найсерйозніша частина того, що сталося в Брюсселі – це відкриті погрози, які надійшли до кейтерингової компанії, яка обслуговувала конференцію", – сказав Орбан.

Він сказав, що в Угорщині, на відміну від Заходу, не карають людей тільки за їхню відмінну думку, та звинуватив Брюссель у тому, що той діє за "планом Сороса", у якому детально викладене "знищення Європи".

Між тим, угорський уряд контролює більшу частину медіапростору не тільки в самій Угорщині, а й на територіях сусідніх країн, де живуть великі угорськомовні меншини. Читайте статтю про те, як Орбан побудував імперію пропаганди для закордонних угорців, включно з Закарпаттям.

За даними "Репортерів без кордонів" станом на 2022 рік уряд та правляча партія мали фактичний контроль над 80% ЗМІ в Угорщині. Уряд Віктора Орбана досяг цієї мети за допомогою ринково-правових інструментів.