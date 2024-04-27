Орбан пожаловался на "жалкое состояние" свободы слова в Европе

Глава венгерского правительства Виктор Орбан пожаловался, что состояние свободы слова в Европе жалко в отличие от Венгрии, где, как он утверждает, людей не наказывают за личное мнение.

Об этом Орбана сказал в пятницу в радиоэфире, его цитирует венгерское независимое издание Telex, пишет "Европейская правда".

Орбан вышел в эфир государственной радиостанции впервые после продолжительной паузы. Он почти не общался даже с подконтрольными правительству медиа после того, как в начале февраля разразился "педофильский скандал". За последние 14 лет для Орбана стало привычным давать интервью на радио каждую пятницу, а в этом году он сделал это всего четыре раза.

"Свобода слова находится в плачевном состоянии в Европе", – сказал венгерский премьер-министр, подчеркнув, что политики, университеты и СМИ в Европе стали "одноцветными".

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Он упомянул о консервативной конференции, которую в этом месяце закрывали местные власти в Брюсселе, заявив, что "гостиницам и предприятиям общественного питания открыто угрожали".

Орбан сказал, что каждый, кто имеет в европейских странах мнение, отличное от общепринятого, рискует потерять работу.

"Слушателям это может показаться преувеличением, но на Западе нельзя просто публиковать что-то в Facebook. Если ваше мнение отличается от мейнстрима, вы рискуете потерять работу. Самая серьезная часть случившегося в Брюсселе – это открытые угрозы, поступившие в кейтеринговую компанию, которая обслуживала конференцию", – сказал Орбан.

Он сказал, что в Венгрии, в отличие от Запада, не наказывают людей только за их отличное мнение, и обвинил Брюссель в том, что тот действует по "плану Сороса", в котором подробно изложено "уничтожение Европы".

Между тем, венгерское правительство контролирует большую часть медиапространства не только в самой Венгрии, но и на территориях соседних стран, где живут крупные венгерскоязычные меньшинства. Читайте статью о том, как Орбан построил империю пропаганды для зарубежных венгров, включая Закарпатье.

По данным "Репортеров без границ" по состоянию на 2022 год правительство и правящая партия имели фактический контроль над 80% СМИ в Венгрии. Правительство Виктора Орбана достигло этой цели с помощью рыночно-правовых инструментов.