У Демократичній партії заявили, що не підтримають відставку спікера Джонсона

Член Палати представників США від демократів Джаред Московіц заявив, що його однопартійці не підтримають відставку спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін винесе це питання на голосування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

В інтерв'ю телеканалу MSNBC Московіц зазначив, що демократи візьмуть приклад з лідера їхньої меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса та завадять планам Грін.

"Ідея дозволити їй... усунути будь-якого спікера й мати цей потужний момент. Демократи нізащо не дозволять їй це зробити. Я не дозволю їй цього зробити", – запевнив він.

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За його словами, Грін "дозволила б спалити весь світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою". Московіц також нагадав, як вона говорила про вихід штатів зі складу США.

"Ми не дозволимо їй назвати навіть поштове відділення. Ми не дозволимо їй усунути спікера", – резюмував він.

Минулого тижня президент Байден підписав пакет фінансування на суму 95 млрд доларів, який зокрема включає 61 млрд доларів для України. Джонсон поставив цей законопроєкт на голосування, незважаючи на погрози Грін провести голосування про його відставку.

Саме ця конгресвумен подала низку ідіотських правок до закону про американську допомогу Україні.

Раніше після схвалення бюджету у Палаті представників трампістка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера Джонсона, звинувативши його у тому, що він "занадто багато віддав" президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду.

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