ЗМІ: Соратниця Трампа ініціює відставку спікера Джонсона

Членкиня Палати представників США від республіканців Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

Цьому передувало схвалення Палатою представників пакета законопроєктів про витрати, щоб запобігти призупиненню роботи уряду США.

В ефірі подкасту Стіва Беннона в п'ятницю вранці Грін звинуватила Джонсона в тому, що він занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду.

Неясно, чи знайдеться достатньо голосів, щоб відсторонити спікера. Як зазначає The Hill, це пов'язано з тим, що низка демократів, які одноголосно проголосували за відставку Маккарті у жовтні, заявляють, що підтримають Джонсона, якщо він продовжить укладати двопартійні угоди з Байденом щодо таких питань, як фінансування уряду та допомога Україні.

Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але пообіцяв працювати над версією законопроєкту для Палати представників, коли Конгрес повернеться до Вашингтона в середині наступного місяця після канікул.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.