В Демократической партии США заявили, что не поддержат отставку спикера Джонсона

Член Палаты представителей США от демократов Джаред Московиц заявил, что его однопартийцы не поддержат отставку спикера-республиканца Майка Джонсона, если ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

В интервью телеканалу MSNBC Московиц отметил, что демократы последуют примеру лидера их меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса и помешают планам Грин.

"Идея позволить ей... устранить любого спикера и иметь этот мощный момент. Демократы ни за что не позволят ей это сделать. Я не позволю ей этого сделать", – заверил он.

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По его словам, Грин "позволила бы сжечь весь мир своей изоляционистской внешней политикой". Московиц также напомнил, как она говорила о выходе штатов из состава США.

"Мы не позволим ей назвать даже почтовое отделение. Мы не позволим ей устранить спикера", – резюмировал он.

На прошлой неделе президент Байден подписал пакет финансирования на сумму 95 млрд долларов, который в частности включает 61 млрд долларов для Украины. Джонсон поставил этот законопроект на голосование, несмотря на угрозы Грин провести голосование о его отставке.

Именно эта конгрессвумен подала ряд идиотских правок к закону об американской помощи Украине.

Ранее после одобрения бюджета в Палате представителей трампистка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера Джонсона, обвинив его в том, что он "слишком много отдал" президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства.

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