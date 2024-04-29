Грузія і Китай визначили, коли почне діяти безвіз для грузинів

Громадяни Грузії зможуть відвідувати Китай без віз із 28 травня, коли набуде чинності відповідна угода.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

Заступник глави МЗС Грузії Александр Хвтісіашвілі зустрівся з послом Китаю у Грузії Чжоу Цзянь, який офіційно передав грузинській стороні ноту із визначенням процедури набуття чинності безвізу.

У результаті домовленості громадяни Грузії з кінця травня зможуть перебувати в Китаї протягом 30 днів поспіль без візи.

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У МЗС Грузії заявили, що безвізовий режим з Китаєм "є ще одним відображенням стратегічного партнерства, яке встановилося минулого року між двома країнами, та ще одним значним відчутним результатом співпраці".

"Безвізовий режим сприятиме зближенню двох дружніх країн та народів, подальшому розвитку взаємовигідного співробітництва, поглибленню контактів між людьми, туризму, культурних та торговельно-економічних зв'язків", – заявили в МЗС Грузії.

Громадяни Китаю можуть перебувати в Грузії також протягом 30 днів. Рішення було ухвалено урядом Іраклія Гарібашвілі у вересні 2023 року.

Нагадаємо, торік 31 липня Адміністрація уряду Грузії опублікувала спільну заяву про встановлення стратегічного партнерства між Грузією та Китаєм.

Грузинська опозиція розкритикувала цю угоду, а главі МЗС Ілії Дарчіашвілі довелось виправдовуватись, що поглиблення відносин з Китаєм не перешкоджає європейській інтеграції країни.

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