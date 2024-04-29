Грузия и Китай определили, когда начнет действовать безвиз для грузин

Граждане Грузии смогут посещать Китай без виз с 28 мая, когда вступит в силу соответствующее соглашение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили встретился с послом Китая в Грузии Чжоу Цзянь, официально передавший грузинской стороне ноту с определением процедуры вступления в силу безвиза.

В результате договоренности граждане Грузии с конца мая смогут находиться в Китае в течение 30 дней без визы.

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В МИД Грузии заявили, что безвизовый режим с Китаем "является еще одним отражением стратегического партнерства, установившегося в прошлом году между двумя странами и еще одним значительным ощутимым результатом сотрудничества".

"Безвизовый режим будет способствовать сближению двух дружественных стран и народов, дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества, углублению контактов между людьми, туризма, культурных и торгово-экономических связей", – заявили в МИД Грузии.

Граждане Китая могут находиться в Грузии в течение 30 дней. Решение было принято правительством Ираклия Гарибашвили в сентябре 2023 года.

Напомним, 31 июля прошлого года Администрация правительства Грузии опубликовала совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Грузией и КНР.

Грузинская оппозиция раскритиковала это соглашение, а главе МИД Илии Дарчиашвили пришлось оправдываться, что углубление отношений с Китаем не препятствует европейской интеграции страны.

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