Збройні сили Латвії планують в найближчі роки створити 7 нових батальйонів

З метою зміцнення безпеки Латвії найближчими роками у збройних силах буде створено сім нових батальйонів.

Про це у понеділок, 29 квітня, проінформував командир Національними Збройними силами (НЗС) країни Леонід Калніньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Наразі Калніньш підписав наказ про створення трьох нових батальйонів.

Перший – це резервний піхотний батальйон високої готовності у складі Механізованої бригади. Батальйон почне діяти в червні, щоб забезпечити включення до цього підрозділу солдатів, які пішли зі Служби державної оборони. Наразі батальйон дислокується в Адажі.

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Це перший з нових батальйонів, що створюються з метою сформувати більш ефективний мобілізаційний резерв. Калніньш повідомив, що такі батальйони будуть у кожній бригаді, а в кожному підрозділі буде від 1000 до 1400 солдатів – випускників Служби державної оборони та солдатів запасу. Інші чотири підрозділи планується створити до 2028 року, і вони в основному будуть розташовані в Селії.

Другий новий батальйон спеціального забезпечення створений під безпосереднім керівництвом НЗС та буде орієнтований на високі технології для забезпечення повного збирання інформації, правильного та своєчасного прийняття рішень. Планується, що цей батальйон досягне оперативної готовності на початку 2025 року.

Третій новий батальйон увійде до складу Земессардзе (ополчення) та забезпечить підвищення можливостей боротьби з електронними військовими загрозами. Підрозділ об'єднає потенціал Земессардзе у сфері кіберзахисту.

У кожному із цих двох батальйонів буде від 300 до 600 військовослужбовців.

Нагадаємо, Міністерство оборони Латвії оцінює можливість будівництва заводу з виробництва мін на території країни.

А Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.