Вооруженные силы Латвии намерены в ближайшие годы создать семь новых батальонов

С целью укрепления безопасности Латвии в ближайшие годы в вооруженных силах будет создано семь новых батальонов.

Об этом в понедельник, 29 апреля, проинформировал командир Национальными Вооруженными силами (НВС) страны Леонид Калниньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Сейчас Калниньш подписал приказ о создании трех новых батальонов.

Первый – это резервный пехотный батальон высокой готовности в составе Механизированной бригады. Батальон начнет действовать в июне, чтобы обеспечить включение в это подразделение солдат, которые ушли из Службы государственной обороны. Сейчас батальон дислоцируется в Адаже.

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Это первый из новых батальонов, создаваемых с целью сформировать более эффективный мобилизационный резерв. Калниньш сообщил, что такие батальоны будут в каждой бригаде, а в каждом подразделении будет от 1000 до 1400 солдат – выпускников Службы государственной обороны и солдат запаса. Другие четыре подразделения планируется создать до 2028 года, и они в основном будут расположены в Селии.

Второй новый батальон специального обеспечения создан под непосредственным руководством НЗС и будет ориентирован на высокие технологии для обеспечения полного сбора информации, правильного и своевременного принятия решений. Планируется, что этот батальон достигнет оперативной готовности в начале 2025 года.

Третий новый батальон войдет в состав Земессардзе (ополчения) и обеспечит повышение возможностей борьбы с электронными военными угрозами. Подразделение объединит потенциал Земессардзе в сфере киберзащиты.

В каждом из этих двух батальонов будет от 300 до 600 военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны Латвии оценивает возможность строительства завода по производству мин на территории страны.

А Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.