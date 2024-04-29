Finnair призупиняє на місяць усі рейси до естонського Тарту через збої GPS

Фінський національний авіаперевізник Finnair оголосив про призупинення усіх рейсів до естонського міста Тарту на один місяць через зафіксовані перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).

Про це, як пише "Європейська правда", Finnair сповістив у пресрелізі 29 квітня.

Фінський перевізник заявив, що польоти до естонського міста не будуть здійснюватись щонайменше до 31 травня, "щоб запровадити в аеропорту Тарту альтернативне рішення для заходження на посадку, яке не потребує сигналу GPS".

"Перешкоди GPS, які є досить поширеними в цьому регіоні, впливають на зручність використання цього методу заходу на посадку і, отже, можуть перешкоджати заходженню на посадку і приземленню повітряного судна", – пояснюють у Finnair.

Реклама:

Пасажирам, які вже забронювали квитки на рейси до Тарту до 31 травня включно, повідомлять про альтернативні варіанти перельоту.

Finnair – єдина авіакомпанія, що виконує міжнародні рейси до Тарту.

Минулого тижня два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили їм зайти на посадку в Тарту.

Після цього країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.