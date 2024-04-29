Finnair приостанавливает на месяц все рейсы в эстонский Тарту из-за сбоев GPS

Финский национальный авиаперевозчик Finnair объявил о приостановке всех рейсов в эстонский город Тарту на один месяц из-за зафиксированных препятствий в работе глобальной системы позиционирования (GPS).

Об этом, как пишет "Европейская правда", Finnair известил в пресс-релизе 29 апреля.

Финский перевозчик заявил, что полеты в эстонский город не будут совершаться как минимум до 31 мая, "чтобы ввести в аэропорту Тарту альтернативное решение для захода на посадку, не требующее сигнала GPS".

"Препятствия GPS, которые достаточно распространены в этом регионе, влияют на удобство использования этого метода захода на посадку и, следовательно, могут препятствовать заходу на посадку и приземлению воздушного судна", – объясняют в Finnair.

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Пассажирам, которые уже забронировали билеты на рейсы в Тарту до 31 мая включительно, сообщат об альтернативных вариантах перелета.

Finnair – единственная авиакомпания, выполняющая международные рейсы в Тарту.

На прошлой неделе два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили им зайти на посадку в Тарту.

После этого страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может привести к воздушной катастрофе.