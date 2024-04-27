Два літаки фінського перевізника не змогли приземлитися в Естонії через проблеми з GPS

Два літаки фінського національного авіаперевізника Finnair, що прямували з Гельсінкі до естонського міста Тарту, були змушені повернути назад через перешкоди сигналу GPS.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише фінський телерадіомовних Yle.

Директорка відділу зв'язку з громадськістю Finnair Пяйвіт Таллквіст повідомила, що рейси, що вилетіли в ніч із четверга на п'ятницю та з п'ятниці на суботу, повернулися до аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

За розкладом вони мали приземлитися в Тарту о 00.40.

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За словами Таллквіст, перешкоди GPS самі по собі є звичайним явищем і не викликають подібних ситуацій. Зазвичай аеропорти мають кілька систем наближення і не обов'язково потребують сигналу GPS.

"Аеропорт Тарту – один із небагатьох аеропортів, де немає інших методів заходу на посадку", – прокоментувала Таллквіст.

Денні рейси у п'ятницю пройшли у звичайному режимі.

Finnair почав виконувати рейси до Тарту лише наприкінці березня.

З 2022 року у Фінляндії також збільшились перешкоди сигналу GPS під час польотів.

Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомляли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклава, що виходить до Балтійського моря.

Європейські держави вважають, що це – цілеспрямовані дії Москви.

У березні стало відомо, що Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли той пролітав поблизу Калінінграда.