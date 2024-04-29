Країни Балтії попереджають про ризик катастроф через глушіння GPS з боку РФ

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують РФ, може спричинити повітряну катастрофу після того, як з цієї причини два літаки фінського авіаперевізника Finnair були змушені розвернутися на півдорозі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.

Глави МЗС країн Балтії попередили про небезпеку глушіння GPS в регіоні Балтійського моря, яка посилилася в останні тижні.

"Якщо хтось вимикає фари, коли ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Водночас його естонський колега Маргус Тсахкна заявив, що Таллінн розглядає глушіння GPS як частину ворожої діяльності Росії, та анонсував обговорення ситуації із союзниками.

"Такі дії є гібридною атакою та становлять загрозу для нашого народу й безпеки, і ми не будемо їх терпіти", – наголосив він.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Рига серйозно ставиться до цих інцидентів, а відповідні установи держави перебувають на зв'язку з колегами в інших країнах.

Неназваний високопосадовець заявив Financial Times, що одна з версій глушіння GPS полягає в тому, що РФ намагається захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

За оцінками експертів, за останні місяці від глушіння GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів.

Це також впливає на всіх користувачів GPS в регіоні і зокрема перешкоджає сигналам, що використовують судна в Балтійському морі, що призвело до попереджень з боку шведського флоту про безпеку судноплавства.

Раніше повідомляли, що два літаки фінського національного авіаперевізника Finnair, що прямували з Гельсінкі до естонського міста Тарту, були змушені повернути назад через перешкоди сигналу GPS.

Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомляли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклаву, що виходить до Балтійського моря.

Європейські держави вважають, що це – цілеспрямовані дії Москви.

У березні стало відомо, що Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли той пролітав поблизу Калінінграда.