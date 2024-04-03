Стрілянина в школі під Гельсінкі ймовірно сталася через цькування

Слідство щодо стрілянини у школі під Гельсінкі, скоєної учнем середньої школи проти однокласників, вважає мотивом його вчинку образу за цькування.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це оголосили у поліції на другий день після трагічної події.

Стало відомо, що загибла дитина – хлопець, двоє поранених – дівчата. Усім було по 12 років, як і нападнику, вони навчалися у шостому класі. Постраждалі залишаються у лікарні.

Поліція повідомила, що мотивом нападника вважають образу за булінг (цькування).

"Встановлено, що мотивом дій було цькування. Підозрюваний сказав під час допиту, що над ним знущалися, і це підтвердилося під час попереднього розслідування", – повідомили у поліції.

Як з’ясувалося, хлопець-нападник був новою дитиною у класі – він переїхав до Вантаа з іншого міста і почав вчитися в цій школі з січня.

Посадовець, відповідальний за середню освіту у Вантаа, Ілкка Кало зазначив, що школи у місті мають плани реагування на потенційні небезпечні ситуації і регулярно відпрацьовують їх. На його думку, реакція на інцидент довела, що заходи не були даремними і всі знали, як правильно діяти. У даній школі загалом чотири будівлі, в одній з них вже встановлені тривожні кнопки для швидкого повідомлення про небезпеку, але клас, де сталася стрілянина, знаходився в іншому корпусі.

Посадовець також зазначив, що управління освіти у 2022 році оновлювало методичні рекомендації щодо запобігання цькуванню у класах, врахувавши у тому числі те, що все більше школярів користуються месенджерами і соцмережами.

Подію розслідують як вбивство і два замахи на вбивство. Окремо розслідуватимуть і те, як хлопець отримав доступ до зброї, яку використав.

За фінським законодавством, притягнення до відповідальності за кримінальні правопорушення настає з 15 років. Оскільки у цьому випадку хлопцю 12 років, він початково міг бути затриманий не довше як на 24 години, а далі не буде перебувати під вартою; справа за його вчинки не буде розглядатися у суді. Надалі малолітніми правопорушниками опікуються профільні соціальні служби, у випадку серйозних злочинів їх можуть поміщати у спеціалізовані заклади.

Трагічний випадок ймовірно актуалізує дискусії про те, щоб понизити вік, з якого особа має нести відповідальність за тяжкі злочини. Глава МВС Марі Рантанен, представниця правопопулістської партії "Справжні фіни", раніше казала, що у партії хочуть ініціювати такі зміни.

Нагадаємо, Європарламент приспустив прапори ЄС та Фінляндії на знак солідарності з країною.