Європарламент приспустив прапори ЄС та Фінляндії через стрілянину у школі під Гельсінкі

Біля будівлі Європейського парламенту приспустили прапори Фінляндії та Євросоюзу у зв’язку зі стріляниною у школі в містечоку Вантаа у Фінляндії, скоєною 12-річним хлопцем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у своєму Twitter (X) президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Метсола висловила Фінляндії співчуття у зв’язку з подією та зазначила, що на флагштоках Європарламенту символічно приспустили прапори ЄС і Фінляндії.

Vantaan koulutragedia järkytti meitä kaikkia.



EU:n ja Suomen liput ovat Euroopan parlamentissa tänään puolitangossa tuenosoituksena suomalaisille tänä vaikeana hetkenä.



Ajatukseni ovat uhrien ja heidän läheistensä luona 🇪🇺 🇫🇮 pic.twitter.com/qUQKYAXorh April 3, 2024

"Трагедія у Вантаа приголомшила усіх нас…Наші думки – з постраждалими і їхніми близькими", – написала вона фінською.

Нагадаємо, стрілянина у школі в Вантаа сталася вранці у вівторок, одна дитина загинула і двоє отримали поранення. Усім учасникам подій по 12 років і всі є фінами, діти навчалися у шостому класі.

Хлопець, який стріляв, використав зареєстровану зброю близького родича.