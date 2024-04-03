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Європарламент приспустив прапори ЄС та Фінляндії через стрілянину у школі під Гельсінкі

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Новини — Середа, 3 квітня 2024, 17:14

Біля будівлі Європейського парламенту приспустили прапори Фінляндії та Євросоюзу у зв’язку зі стріляниною у школі в містечоку Вантаа у Фінляндії, скоєною 12-річним хлопцем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у своєму Twitter (X) президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Метсола висловила Фінляндії співчуття у зв’язку з подією та зазначила, що на флагштоках Європарламенту символічно приспустили прапори ЄС і Фінляндії.

"Трагедія у Вантаа приголомшила усіх нас…Наші думки – з постраждалими і їхніми близькими", – написала вона фінською. 

Нагадаємо, стрілянина у школі в Вантаа сталася вранці у вівторок, одна дитина загинула і двоє отримали поранення. Усім учасникам подій по 12 років і всі є фінами, діти навчалися у шостому класі. 

Хлопець, який стріляв, використав зареєстровану зброю близького родича.

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Фінляндія Європарламент інциденти