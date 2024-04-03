Європарламент приспустив прапори ЄС та Фінляндії через стрілянину у школі під Гельсінкі
Новини — Середа, 3 квітня 2024, 17:14
Біля будівлі Європейського парламенту приспустили прапори Фінляндії та Євросоюзу у зв’язку зі стріляниною у школі в містечоку Вантаа у Фінляндії, скоєною 12-річним хлопцем.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у своєму Twitter (X) президентка Європарламенту Роберта Метсола.
Метсола висловила Фінляндії співчуття у зв’язку з подією та зазначила, що на флагштоках Європарламенту символічно приспустили прапори ЄС і Фінляндії.
Vantaan koulutragedia järkytti meitä kaikkia.– Roberta Metsola (@EP_President) April 3, 2024
EU:n ja Suomen liput ovat Euroopan parlamentissa tänään puolitangossa tuenosoituksena suomalaisille tänä vaikeana hetkenä.
Ajatukseni ovat uhrien ja heidän läheistensä luona 🇪🇺 🇫🇮 pic.twitter.com/qUQKYAXorh
"Трагедія у Вантаа приголомшила усіх нас…Наші думки – з постраждалими і їхніми близькими", – написала вона фінською.
Нагадаємо, стрілянина у школі в Вантаа сталася вранці у вівторок, одна дитина загинула і двоє отримали поранення. Усім учасникам подій по 12 років і всі є фінами, діти навчалися у шостому класі.
Хлопець, який стріляв, використав зареєстровану зброю близького родича.