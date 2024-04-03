Стрельба в школе под Хельсинки вероятно произошла из-за травли

Следствие по стрельбе в школе под Хельсинки, совершенной учеником средней школы против одноклассников, считает мотивом его поступка обиду за травлю.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом объявили в полиции на второй день после трагического события.

Стало известно, что погибший ребенок – мальчик, двое раненых – девочки. Всем было по 12 лет, как и нападающему, они учились в шестом классе. Пострадавшие остаются в больнице.

Полиция сообщила, что мотивом нападавшего считают обиду за буллинг (травлю).

"Установлено, что мотивом действий была травля. Подозреваемый сказал во время допроса, что над ним издевались, и это подтвердилось во время предварительного расследования", – сообщили в полиции.

Как выяснилось, ученик, который стрелял в одноклассников, был новым ребенком в классе – он переехал в Вантаа из другого города и начал учиться в этой школе с января.

Чиновник, ответственный за среднее образование в Вантаа, Илкка Кало отметил, что школы в городе имеют планы реагирования на потенциальные опасные ситуации и регулярно отрабатывают их. По его мнению, реакция на инцидент доказала, что меры не были напрасными и все знали, как правильно действовать. В данной школе всего четыре здания, в одном из них уже установлены тревожные кнопки для быстрого сообщения об опасности, но класс, где произошла стрельба, находился в другом корпусе.

Чиновник также отметил, что управление образования в 2022 году обновляло методические рекомендации по предотвращению травли в классах, учитывая в том числе то, что все больше школьников пользуются мессенджерами и соцсетями.

Событие расследуют как убийство и два покушения на убийство. Отдельно будут расследовать и то, как мальчик получил доступ к оружию.

По финскому законодательству, привлечение к ответственности за уголовные правонарушения наступает с 15 лет. Поскольку в этом случае нарушителю 12 лет, он изначально мог быть задержан не дольше чем на 24 часа, а дальше не будет находиться под стражей; дело за его поступки не будет рассматриваться в суде. В дальнейшем малолетними правонарушителями занимаются профильные социальные службы, в случае серьезных преступлений их могут помещать в специализированные учреждения.

Трагический случай вероятно актуализирует дискуссии о том, чтобы снизить возраст, с которого лицо должно нести ответственность за тяжкие преступления. Глава МВД Мари Рантанен, представительница правопопулистской партии "Настоящие финны", ранее говорила, что в партии хотят инициировать такие изменения.

Напомним, Европарламент приспустил флаги ЕС и Финляндии в знак солидарности со страной.