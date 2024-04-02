Стрілянина у школі в Фінляндії: Одна дитина загинула, стан ще двох – важкий

У Фінляндії повідомили про загибель однієї дитини внаслідок стрілянини, яка сталася у вівторок вранці в школі міста Вантаа поблизу Гельсінкі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

Згідно з повідомленням поліції, жертва померла на місці події. Двоє учнів шостого класу школи отримали серйозні поранення в результаті стрілянини.

Поліція розслідує стрілянину як вбивство і два замахи на вбивство.

Підозрюваний у скоєнні злочину – учень школи. У нього була вогнепальна зброя, яка зараз перебуває у розпорядженні поліції.

За даними поліції, пістолет був ліцензований, а ліцензія на зброю належала близькому родичу підозрюваного.

Жертвам і підозрюваному по 12 років, і поліція вважає, що вони навчалися в одному класі. За даними поліції, всі вони є фінами, і ніщо в їхньому минулому не вказує на можливі мотиви злочину.

На цьому етапі розслідування не було виявлено жодних зв'язків з бандитизмом.

На попередньому допиті підозрюваний зізнався у скоєному. Поліції не було відомо про будь-які ознаки того, що підозрюваний планував напад.

Наразі немає жодних ознак того, що у справі є більше одного підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини поранені троє учнів школи.